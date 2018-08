Mye handler om elektriske biler i det norske nybilmarkedet akkurat nå. Og helt øverst troner én bilmodell som slår knockout på alle konkurrentene, inkludert de ikke-elektriske.

Nissan Leaf ble lansert i andre generasjon tidligere i år. Og den har truffet markedet perfekt.

Bestselgeren gjennom mange år, Volkswagen Golf, er feiet av tronen. Leaf er med god margin Norges mest solgte bil i år og den har også sørget for en gedigen opptur for Nissan som merke her hjemme.

Voldsom økning

6.771 nye Leaf er solgt og registrert så langt i år. Det gir denne modellen en markedsandel på 7,8 prosent. Leaf-salget øker med svimlende 193,4 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Nissan er nå Norges tredje mest solgte merke, bare slått av Volkswagen og Toyota. De rykende ferske registreringstallene for juli viser av Nissan øker med 110,7 prosent denne måneden.

Toyota på andreplass går tilbake med 30.6 prosent, mens VW klarte en økning på 5,5 prosent. Det er altså ikke vanskelig å skjønne hvilket av disse merkene som har mest vind i seilene.

VW Golf har vært en stor suksess i det norske markedet i mange år, Men nå må den se seg slått av nye Nissan Leaf.

Svakeste siden 2009

Det totale Nissan-salget ligger så langt i år på drøyt 7.900 biler. Leaf alene står altså for 6.771, da er det ikke vanskelig å skjønne hvor viktig denne ene modellen er for merket.

Etter flere år med stadig økende personbilsalg her hjemme, kan det nå se ut som det begynner å bremse opp. I juli gikk salget tilbake med 16,3 prosent, sammenlignet med juli i 2017. Årets julimåned er faktisk den svakeste siden 2009.

Så langt i år er den totale nedgangen på 3,5 prosent. Og betydelig usikkerhet i markedet gjør at mange mener dette fallet kan øke på utover høsten.

Bilene kan bli mye dyrere

En viktig faktor her er et nytt system for måling av forbruk og utslipp. WLTP heter det, og erstatter utgående NEDC. Det nye systemet er strengere og gjør at de aller fleste biler – i alle fall på papiret – får økt både utslipp og forbruk. I Norge betyr det i praksis økte avgifter, hvis man ikke kommer fram til en ordning som kompenserer for dette.

Det store spørsmålet her er hva myndighetene gjør. Hvis de bare viderefører dagens system og putter inne de nye tallene, blir det dramatiske prisutslag. Innen bilbransjen tar mange til orde for at det må lages et system som tar høyde for de nye tallene. Bilene har jo i praksis akkurat samme forbruk og utslipp før og etter WLTP. Dermed mener man også at det er urettferdig at de plutselig skal bli dyrere.

Uten en slik løsning vil prisendringen bli på 40.000-80.000 kroner for mange modeller. Mindre på noen, enda mer på andre.

Se video av nye Nissan Leaf under:

