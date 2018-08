Her er politiet tilbake i området der Sunniva (13) ble funnet drept

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl var sammen med to andre betjenter i sivil i området like ved funnstedet like etter klokken 13 torsdag ettermiddag.

De tre gikk rundt i området, og beveget seg blant annet inn i et boligfelt og gikk mellom noen hus.

Trioen var ordknapp om formålet med spaserturen.

​– Er dette en befaring?

– Ingen kommentarer, nå er vi på jobb, svarer Dahl.

– Forsøker dere nå å kartlegge stien der Sunniva eller siktede kan ha gått?

Politiet svarer ikke på det siste spørsmålet, men TV 2 er kjent med at politiet ønsker å gjøre seg kjent i området rundt der Sunniva ble funnet drept mandag.

Ble funnet like ved hjemmet

Politiet jobber med å kartlegge alle bevegelsene til avdøde Sunniva og 17-åringen. Onsdag konkluderte politiet med at 13-åringen ble drept, men de vil ikke opplyse om hva som var dødsårsaken.

Det som trolig er det siste sikre livstegnet fra Sunniva var da hun ringte til sin nye kjæreste rundt klokken 22.30 søndag kveld. På et tidspunkt i samtalen skal hun ha sagt «shit!» før linja ble brutt.

Da hun ikke kom hjem til avtalt tid gikk faren hennes ut for å lete etter henne. Ved 03-tiden natt til mandag ble Sunniva funnet død på en sti 150-200 meter fra sin egen bolig.

Avbrøt avhør

17-åringen som nå er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) ble først kalt inn som vitne i saken, men etter avhøret av ham ble han siktet for drap.

Politiet forsøkte i går å gjennomføre et avhør av siktede, men han avbrøt avhøret etter kort tid. Politiet vil i dag gjøre et nytt forsøk på å avhøre 17-åringen.

Den siktede 17-åringen har også blitt koblet til et innbruddsforsøk i en barnehage i nærheten den kvelden. Han har erkjent dette, men nekter for å ha begått drapet på Sunniva.

80 tips

I etterforskningen av drapet på Sunniva Ødegård (13) har politiet fått inn 80 tips fra publikum. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

– Vi har så langt fått inn om lag 80 tips. Dette er verdifull informasjon for oss og gir oss grunnlag for å kunne sjekke opp mot siktedes forklaring og andre deler av etterforskningen, sier leder for personseksjonen, Bjørn Kåre Dahl, i pressemeldingen.