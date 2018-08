Den tidligere politikeren ble bisatt i Oslo Domkirke torsdag klokken 13.00. Kong Harald og dronning Sonja var på plass sammen med prinsesse Astrid.

Fra regjeringen stilte statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (FrP), kulturminister Trine Skei Grande (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Varmt menneske

Thorvald Stoltenberg var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering. Senere var han utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i to perioder, fra 1987 til 1989 og fra 1990 til 1993.

Statsminister Erna Solberg har bare gode ting å si om den tidligere politikeren. På vei inn i Oslo Domkirke sier Solberg at hun minnes Stoltenberg som et varmt menneske.

– Det alle festet seg med Thorvald var mennesket. Han favnet om så mange, og var varm i møte med alle han traff. Han var en politiker som var åpen for å lytte til andre politikere. Han var en person som var opptatt av dialog og samtale, sier statsministeren til TV 2. ​



EN GOD KLEM: Statsminister Erna Solberg gir en varm klem til sin tidligere politiske motstander, Jens Stoltenberg. Foto: Åserud, Lise / NTB Scanpix

– En hønefar

Thorvald Stoltenberg sine to barn, Jens og Camilla Stoltenberg, holdt tale under bisettelsen. Der fortalte de at Thorvald mente det var mulig å forene motsetninger.

– Thorvald forsøkte å løse det uløselige, skape fred der det var ufred, og håp der det var håpløshet. Noen ganger lykkes han, andre ganger ikke. Men han forsøkte alltid. Han var mild og hyggelig i formen, og sta når han ville oppnå noe, sa Jens Stoltenberg.

Se hele talen til Jens og Camilla Stoltenberg:

Videre sa Jens at Thorvald var en hønefar, og at de snakket sammen på telefon hver dag. De snakket om alt. Men hver eneste gang spurte Thorvald hvordan Jens hadde det.

– Jeg svarte alltid: Jeg har det bra. Men Thorvald hørte på stemmen min hvordan jeg egentlig hadde det. Hvis jeg hadde hatt en dårlig dag, måtte jeg forklare hva som var galt. Og jeg fikk trøst. Også en generalsekretær i NATO trenger trøst fra pappaen sin, sa Jens Stoltenberg.

– Ustoppelig optimist

En tydelig rørt Gro Harlem Brundtland talte også foran en fullsatt Oslo Domkirke.

RØRT: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mintes sin gode venn, Thorvald Stoltenberg. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

– Thorvald var en ustoppelig optimist. Jeg har vært utrolig imponert over energien, pågangsmotet og humøret, helt opp mot det aller siste. Jeg vil alltid savne en av mine alle nærmeste venner, og vil minnes Stoltenberg med dyp respekt og takknemlighet, sa Brundtland.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sa at partiet var stolte av Thorvald Stoltenberg.

– Når Thorvald snakket var det nært og det handlet alltid om mennesker. Troen om hva vi kan få til sammen, sa Støre.

Hyllet av Kofi Annan

Ap-lederen videreformidlet minneord fra tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, som av helsemessige årsaker ble hindret fra å delta i begravelsen.

TALE: Ap-leder Jonas Gahr Støre talte under bisettelsen til Thorvald Stoltenberg. Der fortalte han at partiet var stolte av Stoltenberg. Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

– Thorvald var et skinnende eksempel på en ekte offentlig tjenestemann. Hans raushet var ikke begrenset til Norge. Han mistet aldri av syne de menneskene han skulle tjene, og hans personlige integritet var en inspirasjon til alle som arbeidet med ham, skrev Kofi Annan.

FNs syvende generalsekretær avsluttet minneordet med en oppfordring:

– La oss feire Thorvalds fullverdige og gode liv, samt hans bemerkelsesverdige ettermæle.

Bisettelsen kan du se på TV 2 Nyhetskanalen og på TV2.no i videovinduet øverst.

Saken oppdateres fortløpende.