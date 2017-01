På Geilo er det fem pluss nå, tre grader varmere enn på strendene ved Torrevieja.

Stikk motsatt og vel så det i forhold til normalen.

Nå i januar skal det være mellom minus ni og minus fire på Geilo, mellom pluss seks og pluss 17 i Torrevieja.

– Årsaken er at det har bygget seg opp et kraftig høytrykk over den sentrale delen av Europa, forklarer Storm-meteorolog Roar Teigen.

Rundt et høytrykk roterer vinden med klokken. De varme og våte lavtrykkene som kommer inn fra vest sendes derfor nordover til oss, samtidig som det trekkes iskald luft fra Sibir inn over Europa.

ONSDAG: Slik er værsituasjonen i dag. Fargene viser temperaturen. Kart: Earth Nullschool

Resultatet ser du i temperaturlisten under. Byer med tosifret antall varmegrader kan telles på en hånd.

Mye snø

Sør for høytrykket, ute i Middelhavet ved Sicilia, ligger det et lavtrykk og spinner. Det gir heftig snøvær sør i Italia og på Mallorca nå.

– Lavtrykket går sakte østover, og det fortsetter å regne, sludde og snø også torsdag og fredag, forteller Teigen.

Nedbøren sveiper over hele den østlige delen av Middelhavet før lavtrykket svekkes.

Også folk langs østkysten av Spania bakser i snø nå.

– Det holder på å danne seg et nytt lavtrykk nord for Marokko, og det kommer til å gi mye nedbør i Alicante helt frem til lørdag.

I Spania kommer nedbøren som regn under 600-800 meter.

Normalt igjen i neste uke

Høytrykket i Europa svekkes gradvis, og når det ikke lenger trekkes kald Sibir-luft inn fra nordøst, blir det gradvis varmere igjen.

– Midt i neste uke er vi nok tilbake til normalen, sier Teigen.